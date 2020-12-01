Лавров прокомментировал заявление Санду о выводе миротворцев из Приднестровья

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции, что прекращение контроля за состоянием складов в Приднестровье может привести к серьезным последствиям.

"Объединенная группа войск охраняет склады боеприпасов в Колбасне, которые находятся в таком состоянии, что снятие контроля за ними повлечет серьезные инциденты", – отметил Лавров.

Он также добавил, что заявление президента Молдавии о выводе российских миротворцев из Приднестровья Россия едва ли сможет принять.

Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости вывода с территории Приднестровья оперативной группы российских военных вместе с оружием, которое они охраняют на местных складах.

Она также выразила уверенность, что в будущем появится геополитическая возможность для воссоединения Кишинева с Тирасполем. Кроме того, Санду отметила, что долг за поставки российского газа в данный регион Молдавия не признает.