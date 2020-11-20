Санду верит в возможность воссоединения Молдавии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Избранный президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию "Европейская правда" сказала, что надеется на мирное решение приднестровского конфликта. Она верит, что будет геополитическая возможность для воссоединения Кишинева с Тирасполем.

"Мы должны быть готовы к такой возможности. Но в любом случае это должно быть мирное решение, подходящее всей Молдове. Я уверена, что это должен быть план действий, согласованный со всеми политическими силами и с обществом", – отметила она.

Санду добавила, что молдавские власти "не могут даже попасть" в "отколовшееся" Приднестровье. Она также отметила, что долг за поставки российского газа в данный регион Молдавия не признает.

Кроме того, избранный президент выступает против федерализации Молдавии.

"Варианты, предложенные партией Додона, я не поддерживаю. Я знаю, что они говорили о федерализации. Думаю, есть способ решения конфликта, в котором предусмотрен полный вывод российских войск с территории Молдовы", – отметила Санду.

Ранее Майю Санду поздравил с избранием на пост президента Молдавии Владимир Путин. Российский лидер выразил надежду, что деятельность Санду во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между странами.

Явка на выборы в Молдавии составила 52,78%. По закону итоги выборов должны утвердить ЦИК и Конституционный суд. Церемония вступления президента в должность должна пройти в течение 45 дней со дня выборов.