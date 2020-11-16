Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

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Владимир Путин поздравил Майю Санду с избранием на пост президента Молдавии, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер выразил надежду, что деятельность Санду во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между странами.

"Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы", – отметил Путин. Он пожелал успехов, крепкого здоровья и благополучия избранному президенту.

16 ноября центральная избирательная комиссия Молдавии объявила, что на выборах главы государства победу одержала лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. За нее проголосовали 57,75% избирателей.

Явка на выборы в Молдавии составила 52,78%. По закону итоги выборов должны утвердить ЦИК и Конституционный суд. Церемония вступления президента в должность должна пройти в течение 45 дней со дня выборов.

