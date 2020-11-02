В Совфеде оценили итоги первого тура выборов президента в Молдавии

11:19
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов оценил итоги первого тура выборов президента в Молдавии, сообщает РИА Новости.
После обработки 99,02% протоколов экс-премьер Майя Санду набирает более 35% голосов избирателей. Действующий президент Молдавии Игорь Додон набирает чуть более 33% голосов.
По мнению Климова, электорат оппозиционных политиков, не прошедших во второй тур, может проголосовать за Санду. Борьба за пост лидера страны будет серьезной, считает он.
"В нашей комиссии были данные о том, что внешние силы сделали очень серьезную ставку на Санду. На нее же работают и платформы западной пропаганды", – сказал сенатор.
Он напомнил, что Додон был практически единственным кандидатом, который говорил о необходимости сохранения баланса в отношениях со всеми соседями, включая и Россию. Другие же кандидаты, в том числе и Санду, делали ставку на отношения с Румынией и Украиной. При этом Климов подчеркнул, что Россия будет работать с той властью, которую выберет народ страны.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала состоявшимся первый тур
выборов президента в Молдавии. По предварительным данным, явка превысила требуемый порог – 33,3% от числа внесенных в списки избирателей.
Ранее сообщалось, что Игорь Додон собирался на выборы в качестве независимого кандидата при поддержке Партии социалистов Республики Молдова.
При этом директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что США готовят революцию в Молдавии. Такой сценарий, по его словам, разрабатывается на случай, если на выборах президента победит Игорь Додон.
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