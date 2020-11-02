ЦИК Молдавии объявила результаты первого тура президентских выборов

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Лидер оппозиционной партии "Действие и солидарность" Майя Санду выиграла первый тур президентских выборов в Молдавии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным местной Центральной избирательной комиссии (ЦИК), после обработки 100% протоколов Санду получила 36,16% всех голосов. Что касается действующего главы государства Игоря Додона, то на его счету 32,61% голосов.

Новый президент определится во втором туре выборов, который запланирован на 15 ноября.

Ранее ЦИК признала выборы в Молдавии состоявшимися, явка избирателей превысила заявленный регламентом порог в 33,33%.