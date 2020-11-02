В Молдавии пройдет второй тур выборов президента

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В Молдавии состоится второй тур президентских выборов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Известно, что второй тур состоится 15 ноября. В первом туре никто из кандидатов не набрал большинства голосов, пишет РИА Новости.

Так, после обработки 95% протоколов лидирует Додон, который набирает 35,65% голосов избирателей. На втором месте закрепилась экс-премьер Майя Санду, у нее 32,55%.

Лидер "Нашей Партии", мэр второго по величине города страны Бельцы Ренато Усатый к этой минуте набрал 16,89% голосов, депутат парламента от партии "Шор" Виолетта Иванов – 7,09%, руководитель "Платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе – 3,2%.

Во втором туре встретятся Додон и Санду. Победителем признают кандидата, получившего простое большинство.

Ранее ЦИК признал выборы президента в Молдавии состоявшимися. Явка на 17:00 составила свыше 33%, это более чем 942 тысячи избирателей.