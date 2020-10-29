Лукашенко поручил укрепить границу для безопасности, но не делать ее железным занавесом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил закрыть государственную границу для обеспечения безопасности, но не делать ее железным занавесом, сообщает агентство БелТА.

По его словам, речь идет об укреплении границы с Польшей, странами Балтии и Украиной.

"Закрыть границу – не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница – это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты", – заявил белорусский лидер, принимая кадровые решения.

Ранее Александр Лукашенко назначил нового министра внутренних дел. Эту должность занял бывший глава ГУВД Минска Иван Кубраков.