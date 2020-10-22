В Белоруссии анонсировали партию сторонников интеграции с РФ

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Сторонники интеграции России и Белоруссии планируют зарегистрировать политическую партию до конца 2020 года.
Об этом заявил Сергей Лущ, сопредседатель гражданской инициативы "Союз", которая выступает за деятельность по укреплению Союзного государства.
По его словам в эфире гостелеканала ОНТ, большое количество граждан республики ранее не имели платформы для консолидации.
Лущ указал, что "Союз" намерен провести ряд дискуссионных круглых столов по всей стране, а затем подать документы в министерство юстиции на регистрацию партии.
"Мы уверены, что нас поддержат, потому что буквально мы сделали заявление организационного комитета, и на следующий день на нас обрушился шквал звонков, обращений", – отметил он.
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко ранее рассказал, что в 2019 году Москва предлагала Минску передать на наднациональный уровень 95 процентов полномочий в рамках углубления союзной интеграции.
17 июля премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что речь идет о "независимой интеграции – о том, чтобы возможности экономического сотрудничества были абсолютно взаимными, равноправными".
В 1999 году между странами был подписан Договор о создании Союзного государства. Этот документ предусматривает создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда и Счетной палаты.
К его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, стороны работали над 31 проектом.
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