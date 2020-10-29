Лукашенко сменил главу МВД

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового министра внутренних дел, сообщает РИА Новости.

Эту должность занял бывший глава ГУВД Минска Иван Кубраков. Ранее главой МВД был Юрий Караев.

Ранее сообщалось, что директор СВР Сергей Нарышкин прибыл во Дворец независимости в Минске на встречу с Александром Лукашенко.

По словам Нарышкина, СВР внимательно следит за происходящим в Белоруссии, а также за планами Запада в отношении этой страны. Также поддерживается постоянный контакт с белорусскими спецслужбами.