Глава СВР Нарышкин прибыл на встречу с президентом Белоруссии

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прибыл во Дворец независимости в Минске на встречу с Александром Лукашенко, сообщает ТАСС.

По словам Нарышкина, СВР внимательно следит за происходящим в Белоруссии, а также за планами Запада в отношении этой страны. Также поддерживается постоянный контакт с белорусскими спецслужбами.

Также Нарышкин заявлял, что США готовят революцию в Молдавии. Такой сценарий, по его словам, разрабатывается на случай, если на выборах президента победит Игорь Додон.

Митинги на улицах Белоруссии продолжаются со дня выборов президента страны, 9 августа. Демонстранты не согласны с итогами прошедших выборов и считают их недействительными. Согласно результатам ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, Тихановская – 10,12%.