ЦИК Молдавии объявила о победе Майи Санду на президентских выборах

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Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила о победе лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду на президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ЦИК, за Санду свои голоса отдали 57,75% избирателей, а за Игоря Додона – 42,25%. Законодательство Молдавии признает победителем президентской гонки кандидата, который набирает больше половины голосов.

Уточняется, что явка на выборы составила 52,78%.

1 ноября в Молдавии прошел первый тур президентских выборов. По его итогам ни один из кандидатов не смог набрать абсолютного большинства голосов. Тогда после обработки 100% протоколов Санду получила 36,16% всех голосов. При этом за Игоря Додона проголосовали 32,61% избирателей.

Центральная избирательная комиссия Молдавии признала состоявшимся первый тур выборов. Явка превысила требуемый порог – 33,3% от числа внесенных в списки избирателей.