Санду побеждает на выборах в Молдавии после обработки более 99% протоколов

Фото: ТАСС/Вадим Денисов

Майя Санду сохраняет лидерство на выборах президента президента Молдавии после обработки свыше 99% протоколов. Об этом информирует официальный сайт ЦИК страны.

По последним данным, обработано 99,07% протоколов. Лидер партии "Действие и солидарность" Санду набирает 56,91% голосов. За действующего президента Игоря Додона отдали свои голоса 43,09% избирателей.

Уточняется, что за Санду проголосовали более 910 тысяч граждан Молдавии, за Додона – свыше 689 тысяч человек.

1 тур президентских выборов в Молдавии прошел 1 ноября. По его итогам ни один из кандидатов не смог набрать абсолютного большинства голосов.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии признала состоявшимся первый тур

выборов. После обработки 100% протоколов Санду получила 36,16% всех голосов. При этом за действующего главу государства Игоря Додона проголосовали 32,61% избирателей.

В связи с этим был объявлен второй тур выборов президента. Он состоялся 15 ноября.