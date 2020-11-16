Санду побеждает на выборах в Молдавии после обработки более 99% протоколов

03:10
Фото: ТАСС/Вадим Денисов
Майя Санду сохраняет лидерство на выборах президента президента Молдавии после обработки свыше 99% протоколов. Об этом информирует официальный сайт ЦИК страны.
По последним данным, обработано 99,07% протоколов. Лидер партии "Действие и солидарность" Санду набирает 56,91% голосов. За действующего президента Игоря Додона отдали свои голоса 43,09% избирателей.
Уточняется, что за Санду проголосовали более 910 тысяч граждан Молдавии, за Додона – свыше 689 тысяч человек.
1 тур президентских выборов в Молдавии прошел 1 ноября. По его итогам ни один из кандидатов не смог набрать абсолютного большинства голосов.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии признала состоявшимся первый тур
выборов. После обработки 100% протоколов Санду получила 36,16% всех голосов. При этом за действующего главу государства Игоря Додона проголосовали 32,61% избирателей.
В связи с этим был объявлен второй тур выборов президента. Он состоялся 15 ноября.
Новости мира: выборы в Молдавии и тайфун на Филиппинах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: