Санду лидирует на выборах главы Молдавии после подсчета 100% протоколов внутри страны

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ЦИК Молдавии заявила об обработке 100% бюллетеней с избирательных участков, находящихся внутри страны. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По результатам подсчетов, лидерство продолжает удерживать лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Ей удалось набрать 56,28% голосов.

Отмечается, что соперник Санду на выборах – действующий глава Молдавии Игорь Додон – получил 43,72% голосов.

В целом ЦИК обработала 98,69 процента протоколов. Подсчет продолжается на избирательных участках в США и Канаде.

Замглавы избирательной комиссии Владимир Шарбан подтвердил, что второй тур президентских выборов прошел без значительных нарушений. При этом в полицию поступило порядка 200 заявлений о случаях агитации в день голосования, попытках подкупа избирателей и других нарушениях.

Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 1 ноября. По его итогам ни один из кандидатов не смог набрать абсолютного большинства голосов.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии признала состоявшимся первый тур

выборов. После обработки 100% протоколов Санду получила 36,16% всех голосов. При этом за действующего главу государства Игоря Додона проголосовали 32,61% избирателей.

В связи с этим было принято решение о проведении второго тура голосования. Он состоялся 15 ноября.