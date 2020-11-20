ЦИК Молдавии объявила Санду победителем президентских выборов

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Центральная избирательная комиссия Молдавии подвела итоги второго тура выборов президента и объявила их победителем главу проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду. Об этом информирует официальный сайт ЦИК.

"Избранным признается кандидат Майя Санду, выдвинутая Партией действия и солидарности, которая получила больше всего голосов в свою поддержку – 943 006", – сказал председатель ЦИК Дорин Чимил.

Ранее Майю Санду поздравил с избранием на пост президента Молдавии Владимир Путин. Российский лидер выразил надежду, что деятельность Санду во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между странами.

Явка на выборы в Молдавии составила 52,78%. По закону итоги выборов должны утвердить ЦИК и Конституционный суд. Церемония вступления президента в должность должна пройти в течение 45 дней со дня выборов.