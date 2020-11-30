Майя Санду выступила за вывод российских войск из Приднестровья

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Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости вывода с территории Приднестровья оперативной группы российских военных вместе с оружием, которое они охраняют на местных складах.

"В Приднестровье находится оперативная группа РФ, в отношении этой группы никогда не было договоренностей со стороны Молдавии, поэтому позиция государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории Молдавии", – передает слова Санду РИА Новости.

20 ноября Центральная избирательная комиссия Молдавии подвела итоги второго тура выборов президента и объявила их победителем главу проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду.

После этого Санду выразила надежду на мирное решение приднестровского конфликта. Она выразила уверенность в том, что в скором времени появится геополитическая возможность для воссоединения Кишинева с Тирасполем.