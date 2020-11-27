Захарова прокомментировала призыв Санду к выводу военных РФ из Приднестровья

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Планы избранного президента Молдавии Майи Санду добиваться вывода российских военных из Приднестровья направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы", – приводит слова Захаровой ТАСС.
Она напомнила, что присутствие ОГРВ обеспечивает российский миротворческий контингент в составе совместных миротворческих сил.
Захарова подчеркнула, что благодаря присутствию миротворцев в Приднестровье уже 25 лет сохраняется стабильность.
Ранее Санду заявила, что надеется на мирное решение приднестровского конфликта. Она выразила уверенность, что будет геополитическая возможность для воссоединения Кишинева с Тирасполем.
Санду подчеркнула, что молдавские власти "не могут даже попасть" в "отколовшееся" Приднестровье. Она также отметила, что долг за поставки российского газа в данный регион Молдавия не признает.
20 ноября Центральная избирательная комиссия Молдавии подвела итоги второго тура выборов президента и объявила их победителем главу проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду.
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