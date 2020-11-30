Санду назвала дату своей инаугурации

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Избранный президент Молдавии Майя Санду объявила дату своей официальной инаугурации. Об этом сообщает ТАСС.

"Церемония инаугурации пройдет 24 декабря в здании Дворца республики", – заявила политик.

По словам Санду, из-за пандемии коронавируса посетить церемонию сможет ограниченное число зрителей.

20 ноября Центральная избирательная комиссия Молдавии подвела итоги второго тура выборов президента и объявила их победителем главу проевропейской партии "Действие и солидарность" Майю Санду. 30 ноября политик заявила, что действующее правительство под руководством премьера Иона Кику должно уйти в отставку.

