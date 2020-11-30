Санду заявила, что правительство Молдавии должно уйти в отставку

13:20
Фото: ТАСС/Zuma
Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что правительство под руководством премьера Иона Кику должно уйти в отставку после утверждения проекта госбюджета на следующий год. Об этом сообщает РИА Новости.
"Хочу напомнить, что на этих выборах люди голосовали против правительства Игоря Додона, это правительство должно уйти в отставку, мы настаиваем на этом сейчас, после того, как видели результаты выборов. Но перед этим оно должно выполнить свои обязательства, необходимо утвердить госбюджет на следующий год", – сказала Санду.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила, что на выборах победу одержала лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. За нее проголосовали 57,75% избирателей.
Явка на выборы в Молдавии составила 52,78%. По закону итоги выборов должны утвердить ЦИК и Конституционный суд. Церемония вступления президента в должность должна пройти в течение 45 дней со дня выборов.
Путин поздравил Санду с победой на президентских выборах в Молдавии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: