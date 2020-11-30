Санду заявила, что правительство Молдавии должно уйти в отставку

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Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что правительство под руководством премьера Иона Кику должно уйти в отставку после утверждения проекта госбюджета на следующий год. Об этом сообщает РИА Новости.

"Хочу напомнить, что на этих выборах люди голосовали против правительства Игоря Додона, это правительство должно уйти в отставку, мы настаиваем на этом сейчас, после того, как видели результаты выборов. Но перед этим оно должно выполнить свои обязательства, необходимо утвердить госбюджет на следующий год", – сказала Санду.

В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила, что на выборах победу одержала лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. За нее проголосовали 57,75% избирателей.

Явка на выборы в Молдавии составила 52,78%. По закону итоги выборов должны утвердить ЦИК и Конституционный суд. Церемония вступления президента в должность должна пройти в течение 45 дней со дня выборов.

