Песков прокомментировал победу Санду на выборах в Молдавии

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Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уважают волеизъявление народа Молдавии на выборах президента. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам представителя Кремля, России предстоит наладить рабочие отношения с новой главой республики Майей Санду.

"Россия ценит взаимоотношения с молдавским народом. Наши отношения должны основываться на взаимовыгодной базе с учетом интересов обеих сторон", – подчеркнул Песков.

Ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила, что на выборах главы государства победу одержала лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. За нее проголосовали 57,75% избирателей.

Уточнялось, что явка на выборы в Молдавии составила 52,78%.