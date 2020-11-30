Санду назвала долг Молдавии за газ перед РФ "нечестным"

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Избранный президент Молдавии Майя Санду рассказала, что Кишинев не признает долг за газ перед Россией. Об этом она заявила в интервью РБК.

Санду отметила, что на правом берегу долгов перед "Газпромом" почти нет – потому что газ все эти годы оплачивался. Однако она отметила, что на левом берегу долг накопился большой – за газ не платили.

"Конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо", – заявила она.

Однако Санду подчеркнула, что данный вопрос необходимо разрешить. Сейчас размер долга составляет около 7,5 миллиарда долларов.

Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду объявила дату своей официальной инаугурации. Церемония пройдет 24 декабря в здании Дворца республики.