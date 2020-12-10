Лавров назвал главное событие для внешней политики России за 15 лет

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Запад осознал, что Россия является самостоятельной державой, для которой на первом месте всегда будут свои национальные интересы, и это главное, что произошло с российской внешней политикой за последние 15 лет, считает глава МИД Сергей Лавров.

"Трудно какое-то одно событие вычленить из череды того, что происходило и продолжает происходить. Наверное, такой кумулятивный эффект имело осознание Западом того, что Россия все-таки это самостоятельная держава", – заявил министр в интервью RT.

По его словам, РФ всегда готова честно и равноправно сопрягать свои национальные интересы с интересами любой другой страны на основе международного права, и при этом никогда не будет брать под козырек.

Он подчеркнул, что это самое главное, что произошло и в медийном пространстве, освещающем ситуацию между Россией и Западом.

Лавров заявил, что этот период далеко не закончен, потому что западные коллеги все еще пытаются лишить Москву права самостоятельно определять свое будущее, продвигая различные сценарии смены режима. Он заметил, что это уже почти никто не скрывает.

"Мы к этому относимся как к данности, к сожалению", – заключил Лавров.

Ранее Владимир Путин заявил, что попытки вмешательства извне во внутренние дела разных государств, как правило, объясняются хорошими намерениями, однако именно ими "вымощена дорога в ад".

Президент России выразил обеспокоенность таким вмешательством, приведя в качестве примера ситуацию в Белоруссии. Путин отметил, что в любой стране могут возникать "движения или даже конфликты" на фоне различных политических событий, например выборов, но беспокоят не они, а "вмешательство извне: финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка".