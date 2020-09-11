Вучич рассказал об извинениях Путина и Лаврова за пост Захаровой

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Президент Сербии Александар Вучич заявил, что российский лидер Владимир Путин и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров извинились перед ним за публикацию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В эфире национального телевидения Вучич сообщил, что провел с российским коллегой "отличный телефонный разговор". Также он назвал инцидент "проходным" и "неважным".

"Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого оба сделали это. Притом что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы этого не упомянул", — цитирует главу Сербии РИА Новости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил агентству, что Путин извинился перед Вучичем.

Ранее в Сети появилась фотография с переговоров Вучича и главы Белого дома Дональда Трампа. На ней сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом президента США. Захарова в Facebook сопроводила его кадром из фильма "Основной инстинкт".

Позже дипломат извинилась и сообщила, что пост был неверно истолкован и отражал лишь неприятие высокомерия США.

Публикация вызвала волну критики со стороны Белграда. Сам Вучич охарактеризовал высказывание как "примитивное и пошлое".

В то же время сербский МИД вызвал посла РФ Александра Боцана-Харченко для устного разъяснения ситуации.

Песков заявил, что активность дипломатов в соцсетях должна нарастать, однако нужно тщательно следить за корректностью формулировок во избежание недопонимания.