Вучич рассказал об извинениях Путина и Лаврова за пост Захаровой

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Фото: TASS/AP/Evan Vucci
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что российский лидер Владимир Путин и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров извинились перед ним за публикацию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
В эфире национального телевидения Вучич сообщил, что провел с российским коллегой "отличный телефонный разговор". Также он назвал инцидент "проходным" и "неважным".
"Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого оба сделали это. Притом что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы этого не упомянул", — цитирует главу Сербии РИА Новости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил агентству, что Путин извинился перед Вучичем.
Ранее в Сети появилась фотография с переговоров Вучича и главы Белого дома Дональда Трампа. На ней сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом президента США. Захарова в Facebook сопроводила его кадром из фильма "Основной инстинкт".
Позже дипломат извинилась и сообщила, что пост был неверно истолкован и отражал лишь неприятие высокомерия США.
Публикация вызвала волну критики со стороны Белграда. Сам Вучич охарактеризовал высказывание как "примитивное и пошлое".
В то же время сербский МИД вызвал посла РФ Александра Боцана-Харченко для устного разъяснения ситуации.
Песков заявил, что активность дипломатов в соцсетях должна нарастать, однако нужно тщательно следить за корректностью формулировок во избежание недопонимания.
Захарова объяснила вызвавший скандал пост о переговорах Трампа и Вучича
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