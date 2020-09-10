Путин и Вучич по телефону обсудили косовское урегулирование

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран обсудили косовское урегулирование. Вучич сообщил российскому коллеге о переговорах, прошедших в Вашингтоне 4 сентября и в Брюсселе 7 сентября.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе сербской стороны.

Ранее Вучич по телефону проинформировал главу МИД РФ Сергея Лаврова об итогах встречи в Вашингтоне. Стороны выразили нацеленность на всемерное развитие отношений стратегического партнерства и политического диалога в соответствии с договоренностями президентов России и Сербии.

Сербская делегация провела двухдневный визит в США, где состоялись переговоры с премьером самопровозглашенного Косова Авдулахом Хоти. Стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве Дональда Трампа.

Вместе с тем Вучич не признал независимость Косова. По словам главы МИД страны Ивицы Дачича, Вучич жестким образом отклонил пункт 10 о признании Косова и четко заявил, что оно для Сербии неприемлемо.

