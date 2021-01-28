В Дагестане задержали мужчину, готовившего шашлык на Вечном огне

Фото: телеграм-канал Baza

В дагестанском Дербенте полиция задержала местного жителя, который готовил шашлык на Вечном огне. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ролик с нарушителем появился в социальных сетях. На видео во время своих действий мужчина еще и давал советы по правильному приготовлению блюда.

"Мужчина с видеоролика найден, его доставили в местный отдел полиции и составили протокол о нарушении", – говорится в сообщении.

Ранее в Сербии неизвестные осквернили мемориал "Вечный огонь" в Парке освободителей Белграда.

Отмечается, что огонь потушили и облили краской в ночь на среду, 30 декабря. На банке из-под краски, оставленной на монументе, была нанесена надпись: "Освободители? Нет, никогда!" – с перечеркнутыми серпом и молотом.