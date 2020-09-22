Прокуратура заинтересовалась видео с танцами у Вечного огня в Кирове

Фото: vk.com/kirovmp

Прокуратура Кировской области проводит проверку после публикации видео с танцующими у Вечного огня в Кирове девушками, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в сообществе "Место происшествия. Киров" в соцсети "ВКонтакте" опубликовали ролик, в котором три девушки исполняют странный ритуал у Вечного огня на воинском мемориале в Кирове. Утверждается, что они снимали видеоролики для TikTok.



"Ни у кого из них не возникло мысли, что они стоят на мемориале памяти воинам-кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Хайп и ничего святого", – написали авторы публикации.

Сейчас прокуратура устанавливает обстоятельства правонарушения. По результатам проверки будет дана оценка действиям девушек.

Ранее в Калининграде двое молодых людей осквернили святой источник в часовне в честь иконы Божьей Матери, помыв в нем обувь. Происходящее они сняли на видео и выложили в Сеть.

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев обещал направить в Генпрокуратуру письмо по поводу разжигания межнациональной розни. По мнению парламентария, публикации в СМИ по этому поводу очерняют чеченцев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что запечатленные на кадрах люди не являются чеченцами, отметив, что нарушители не могут быть представителями какой-либо национальности, поскольку действовали не в интересах народа.