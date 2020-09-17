Депутат Госдумы от Чечни обратится в Генпрокуратуру после скандала в Калининграде

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Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев направит в Генпрокуратуру письмо по поводу разжигания межнациональной розни после публикаций в СМИ об осквернении православного источника в Калининграде, сообщает РИА Новости. По мнению парламентария, эти материалы очерняют чеченцев.

"Я подготовил письмо в Генпрокуратуру России на предмет наличия в действиях журналистов преступлений касательно разжигания межнациональной розни и нарушения закона о СМИ. Я не жду уголовного преследования. Может быть, они просто поспешили. Наверное, хватит административного наказания или предупреждения со стороны того же Роскомнадзора. Искреннее надеюсь, что демонизация чеченского народа в СМИ прекратится", – отметил парламентарий.

Случившееся в Калининграде осквернение святыни он назвал ужасным событием. При этом депутат отметил, что остроты во все это добавили журналисты, которые стремились сделать трафик за счет громких заголовков.

"Они попытались демонизировать чеченский народ, который, как никто другой, знает цену межрелигиозного мира", – заявил Саралиев.

Он напомнил, что чеченцев на этом видео не было. Кроме того, мусульманское сообщество возмущено произошедшим в часовне, добавил депутат.

Ранее сообщалось, что в Калининграде двое молодых людей осквернили святой источник в часовне в честь иконы Божьей Матери. Они решили помыть в нем ноги. Происходящее они сняли на видео и выложили в Сеть. Ролик разошелся в соцсетях и возмутил пользователей интернета, в адрес мужчин посыпались гневные комментарии.

Позже один из них извинился за содеянное. По его словам, вместе с другом они решили, что это обычный кран, не предполагая, что там святая вода. Мужчина пообещал, что больше такого не повторится.

В калининградской епархии РПЦ рассказали, что надеются на извинения от других участников происшествия. Накануне глава духовно-культурного центра мусульман Калининградской области Ахмеджан Кадимагомедов извинился за поступок молодых людей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что запечатленные на кадрах люди не являются чеченцами. При этом Кадыров подчеркнул, что нарушители не могут быть представителями какой-либо национальности, поскольку действовали не в интересах народа. Происходящее на видео он назвал полным отсутствием нравственности. Кадыров считает, что участники инцидента должны быть наказаны по закону.

