Уголовное дело возбудили после тушения Вечного огня в Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уголовное дело об осквернении мемориала возбудили в Санкт-Петербурге после того, как двое неизвестных потушили Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом сообщает ТАСС.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ ("Осквернение сооружений, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением")", – уточнили в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

На данный момент продолжается розыск злоумышленников.

По данным следствия, инцидент произошел 17 декабря. Тогда двое неизвестных забросали снегом Вечный огонь на Марсовом поле, первый подобный мемориал в СССР.

В Санкт-Петербурге ранее задержали двух 13-летних школьниц по подозрению в вандализме. Девочки кидали снежки в Вечный огонь в Красном селе. В итоге он потух.

