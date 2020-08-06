Полицейские задержали бросившего венок в Вечный огонь в Химках

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В подмосковных Химках полицейские задержали бросившего венок в Вечный огонь у памятника "Отстоявшим Отчизну", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по Московской области.

"Сотрудниками патрульно-постовой службы был задержан 60-летний житель Калининграда, подозреваемый в совершении акта вандализма на пересечении проспекта Мира и улицы Победы. Находясь рядом с памятником "Отстоявшим Отчизну", мужчина скинул в Вечный огонь венок", – рассказали в пресс-службе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".

В мае сотрудники сотрудники полиции в Московской области задержали подозреваемых в осквернении мемориала Воинской Славы в Одинцовском городском округе.