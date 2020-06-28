В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление главы района Прага-6 Ондржея Коларжа, попытавшегося возложить на Россию ответственность за демонтаж статуи Коневу, передает RT.

"Тот негатив, который он получил после своих решений и действий <…>, вынуждает его оправдываться", – заявил Цеков.

Сенатор назвал войну с памятниками "недостойной вещью". По его словам, неуважающий историю своих предшественников человек "не заслуживает уважения как такового".

Ранее староста округа Прага-6 Ондржей Коларж заявил, что в сносе памятника советскому полководцу маршалу Ивану Коневу виноваты российские дипломаты. Он добавил, что российское посольство отказалось забирать памятник на свою территорию.

До этого в МИД России заявили, что Москва рассматривает возможность выкупа демонтированного в Чехии памятника маршалу Ивану Коневу как крайнюю меру. В министерстве подчеркнули, что действия Праги расцениваются как нарушение Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Чешской Республикой от 1993 года.

Памятник Коневу был демонтирован 3 апреля. Отмечалось, что муниципальные власти намерены разместить его в создающемся Музее ХХ века. Позже в МИД Чехии заявили, что перенос памятника не является нарушением договоров между странами о дружественных отношениях и охране воинских захоронений.

В 2019 году министерство обороны Чехии разъяснило, что соглашения не распространяется на пражский памятник, так как маршал не погиб в ходе Второй мировой войны.