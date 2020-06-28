Староста района Прага-6 прокомментировал снос памятника Коневу

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Староста округа Прага-6 Ондржей Коларж заявил, что в сносе памятника советскому полководцу маршалу Ивану Коневу виноваты российские дипломаты. Об этом сообщает издание Parlamentni listy.

"Мы никогда не добивались его сноса. Если бы Россия не начала то, что начала, то памятник стоял бы на месте по сей день", – заявил Коларж.

Он добавил, что российское посольство отказалось забирать памятник на свою территорию. По его словам, дипломаты указали, что охранять памятник должны чешские сотрудники полиции и муниципальные власти.

"Когда мы сначала сказали, что отдадим памятник, скажем, чтобы он стоял в посольстве, где будет надежно защищен, то они несколько раз ответили, что это наша обязанность — охранять памятник", – заявил Коларж.

Ранее в МИД России заявили, что Москва рассматривает возможность выкупа демонтированного в Чехии памятника маршалу Ивану Коневу как крайнюю меру. В министерстве подчеркнули, что действия Праги расцениваются как нарушение Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Чешской Республикой от 1993 года.

Памятник Коневу был демонтирован 3 апреля. Отмечалось, что муниципальные власти намерены разместить его в создающемся Музее ХХ века. Позже в МИД Чехии заявили, что перенос памятника не является нарушением договоров между странами о дружественных отношениях и охране воинских захоронений.

В 2019 году министерство обороны Чехии разъяснило, что соглашения не распространяется на пражский памятник, так как маршал не погиб в ходе Второй мировой войны.