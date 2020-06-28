Староста района Прага-6 прокомментировал снос памятника Коневу

Фото: ТАСС/Martin Divisek/EPA
Староста округа Прага-6 Ондржей Коларж заявил, что в сносе памятника советскому полководцу маршалу Ивану Коневу виноваты российские дипломаты. Об этом сообщает издание Parlamentni listy.
"Мы никогда не добивались его сноса. Если бы Россия не начала то, что начала, то памятник стоял бы на месте по сей день", – заявил Коларж.
Он добавил, что российское посольство отказалось забирать памятник на свою территорию. По его словам, дипломаты указали, что охранять памятник должны чешские сотрудники полиции и муниципальные власти.
"Когда мы сначала сказали, что отдадим памятник, скажем, чтобы он стоял в посольстве, где будет надежно защищен, то они несколько раз ответили, что это наша обязанность — охранять памятник", – заявил Коларж.
Ранее в МИД России заявили, что Москва рассматривает возможность выкупа демонтированного в Чехии памятника маршалу Ивану Коневу как крайнюю меру. В министерстве подчеркнули, что действия Праги расцениваются как нарушение Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Чешской Республикой от 1993 года.
Памятник Коневу был демонтирован 3 апреля. Отмечалось, что муниципальные власти намерены разместить его в создающемся Музее ХХ века. Позже в МИД Чехии заявили, что перенос памятника не является нарушением договоров между странами о дружественных отношениях и охране воинских захоронений.
В 2019 году министерство обороны Чехии разъяснило, что соглашения не распространяется на пражский памятник, так как маршал не погиб в ходе Второй мировой войны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: