Двое пожарных пострадали при тушении склада в Марьине – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Двое пожарных пострадали при тушении пожара на складе в столичном районе Марьино. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление источника в экстренных службах.

"При тушении ожоги получили двое пожарных", – пояснил источник.

Он уточнил, что пострадавшим не понадобилась госпитализация.

О возгорании стало известно в ночь на пятницу в 00:17. Пожар возник в здании по адресу улица Перерва, дом 11, строение 27.

По предварительным данным, огонь охватил двухэтажный склад. При этом внутри здания фиксировалось сильное задымление. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.