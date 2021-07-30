Склад загорелся в Марьине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Здание склада загорелось в столичном районе Марьино. Об этом сообщается на сайте городского главка МЧС.

Известно, что пожар охватил здание по адресу улица Перерва, дом 11, строение 27. Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть в 00:17.

"Площадь пожара устанавливается", – отметили в МЧС.

По данным источника ТАСС в экстренных службах города, огонь охватил двухэтажный склад. Внутри здания фиксируется сильное задымление.

В данный момент сотрудники пожарных служб пытаются найти очаг пожара.

Ранее пять человек стали жертвами пожара в частном доме в Саратовской области. Сообщалось, что среди погибших – трое детей и двое взрослых. Их возраст не уточнялся.