Трое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме под Саратовом

Фото: Главное управление МЧС по Саратовской области

Пять человек стали жертвами пожара в частном доме в Саратовской области. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-секретаря регионального главка МЧС Наталии Каранатовой.

Сообщается, что трагедия произошла в селе Наумовка Балаковского района.

"После тушения огня на площади 88 квадратных метров были обнаружены тела погибших", – рассказала Каранатова.

Она отметила, что среди жертв пожара – трое детей и двое взрослых. Возраст погибших не уточняется.

Причины возгорания пока не установлены.

Ранее пожар случился в жилом доме в Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе. Утверждалось, что возгорание произошло в 3-м и 4-м подъезде, затем огонь перекинулся на кровлю здания.

Общая площадь пожара составляла 720 квадратных метров. Возгоранию был присвоен второй номер сложности.

Позднее огонь удалось потушить. В результате случившегося никто не пострадал.