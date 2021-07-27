Пожар охватил жилой дом в Нефтеюганске на площади свыше 700 "квадратов"

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Фото: Москва 24/Мария Касатина
Пожар произошел в жилом доме в городе Нефтеюганск в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию от МЧС.
Известно, что о пожаре в 7-м микрорайоне в доме 39 стало известно в понедельник, в 23:00 по московскому времени.
"Было обнаружено, что в четырехподъездном двухэтажном жилом доме происходит возгорание в 3-м и 4-м подъезде с выходом на кровлю", – рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что общая площадь возгорания составляет 720 квадратных метров. Пожару присвоили второй номер сложности.
"Была проведена эвакуация 50 человек, в том числе 15 детей", – добавили в пресс-службе.
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. В тушении огня участвуют 36 человек и 14 единиц техники.
Ранее возгорание случилось на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Площадь пожара достигала 1,5 тысячи квадратных метров.
Позднее огонь удалось потушить. В результате инцидента пострадала одна женщина, ее госпитализировали. Кроме того, 15 человек были эвакуированы.
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