Пожар в жилом доме в Петербурге потушили

Фото: телеграм-канал МЧС России

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"В 17:30 мск объявлена ликвидация открытого горения", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что в результате инцидента пострадала одна женщина, ее госпитализировали с отравлением. 15 человек были эвакуированы.

Горевшее здание расположено по адресу Лиговский проспект, дом 115. Площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров. В его тушении был задействан 51 человек и две единицы техники.

