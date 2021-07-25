Часть закрытого участка Сокольнической линии откроют досрочно

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

17:18

В Петербурге пожар в жилом доме достиг площади в 1,5 тыс кв метров

происшествия пожар регионы

Фото: телеграм-канал "Baza"

В центре Санкт-Петербурга загорелся жилой дом. По последним данным, площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

"По уточненной информации, площадь пожара увеличилась до 1 500 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 15 человек", – отметили в ведомстве.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. Из-за угрозы распространения огня пожару присвоен третий ранг из пяти возможных.

Уточняется, что здание расположено по адресу Лиговский проспект, дом 115. Изначально сообщалось о возгорании кровли трехэтажной пристройки на площади 300 квадратных метров.

В тушении пожара задействован 51 человек и две единицы техники.

Ранее пожар ликвидировали в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Там загорелся ангар. Огонь успел распространиться на 1 400 квадратных метров.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать