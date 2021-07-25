В Петербурге пожар в жилом доме достиг площади в 1,5 тыс кв метров

Фото: телеграм-канал "Baza"

В центре Санкт-Петербурга загорелся жилой дом. По последним данным, площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

"По уточненной информации, площадь пожара увеличилась до 1 500 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 15 человек", – отметили в ведомстве.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. Из-за угрозы распространения огня пожару присвоен третий ранг из пяти возможных.

Уточняется, что здание расположено по адресу Лиговский проспект, дом 115. Изначально сообщалось о возгорании кровли трехэтажной пристройки на площади 300 квадратных метров.

В тушении пожара задействован 51 человек и две единицы техники.

Ранее пожар ликвидировали в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Там загорелся ангар. Огонь успел распространиться на 1 400 квадратных метров.

