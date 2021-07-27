Пожар в жилом доме в Нефтеюганске ликвидировали

02:02
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Пожар в жилом доме в Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе удалось потушить. Об этом информирует официальный сайт областного главка МЧС.
По данным ведомства, ликвидация открытого горения произошла в 02:40 по местному времени.
"В 03:17 полная ликвидация последствий пожара", – сообщили в МЧС.
В тушении возгорания приняли участие 36 человек и 8 единиц техники. Причины случившегося еще предстоит установить.
В МЧС добавили, что в результате случившегося никто не пострадал.
О пожаре в 7-м микрорайоне в доме 39 стало известно в понедельник, в 23:00 по московскому времени. Утверждалось, что возгорание случилось в 3-м и 4-м подъезде, затем огонь перекинулся на кровлю здания.
Общая площадь пожара составляла 720 квадратных метров. Возгоранию был присвоен второй номер сложности.
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