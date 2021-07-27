Пожар в жилом доме в Нефтеюганске ликвидировали

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Пожар в жилом доме в Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе удалось потушить. Об этом информирует официальный сайт областного главка МЧС.

По данным ведомства, ликвидация открытого горения произошла в 02:40 по местному времени.

"В 03:17 полная ликвидация последствий пожара", – сообщили в МЧС.

В тушении возгорания приняли участие 36 человек и 8 единиц техники. Причины случившегося еще предстоит установить.

В МЧС добавили, что в результате случившегося никто не пострадал.

О пожаре в 7-м микрорайоне в доме 39 стало известно в понедельник, в 23:00 по московскому времени. Утверждалось, что возгорание случилось в 3-м и 4-м подъезде, затем огонь перекинулся на кровлю здания.

Общая площадь пожара составляла 720 квадратных метров. Возгоранию был присвоен второй номер сложности.