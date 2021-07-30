Пожар на складе в Марьине потушили

Фото: ГУ МЧС по Москве

Пожар на складе в Марьине полностью ликвидировали. Об этом передает официальный сайт столичного ГУ МЧС.

Известно, что ликвидация была объявлена в 04:52. В тушении принимали участие пожарно-спасательные подразделения и вертолеты МАЦ.

О пожаре стало известно в ночь на пятницу в 00:17. Возгорание возникло в здании по адресу улица Перерва, дом 11, строение 27.

По предварительным данным, огонь охватил двухэтажный склад. При этом внутри здания фиксировалось сильное задымление.

По данным источника, возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.

Также сообщалось, что при тушении пожара пострадали двое пожарных. Они получили ожоги, госпитализация не понадобилась.