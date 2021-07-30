Площадь пожара на складе в Марьине увеличилась до 400 "квадратов"

Фото: ГУ МЧС по Москве

Площадь пожара на складе в столичном районе Марьино увеличилась до 400 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте городского главка МЧС.

"На месте работают пожарно-спасательные подразделения", – заявили в ведомстве.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.

О пожаре стало известно в ночь на пятницу в 00:17. Возгорание возникло в здании по адресу улица Перерва, дом 11, строение 27.

По предварительным данным, огонь охватил двухэтажный склад. При этом внутри здания фиксировалось сильное задымление.

Также сообщалось, что при тушении пожара пострадали двое пожарных. Они получили ожоги, госпитализация не понадобилась.