Пожар на складе в Марьине локализован

Фото: ГУ МЧС по Москве

Пожар на складе в столичном районе Марьино удалось локализовать. Об этом сообщается на официальном сайте главка МЧС.

Уточняется, что локализация была объявлена в 04:00.

"Пожар локализован на площади 2 000 квадратных метров", – подтвердили в МЧС.

Там отметили, что в ликвидации возгорания участвуют вертолеты Московского авиационного центра.

О пожаре стало известно в ночь на пятницу в 00:17. Возгорание возникло в здании по адресу улица Перерва, дом 11, строение 27.

По предварительным данным, огонь охватил двухэтажный склад. При этом внутри здания фиксировалось сильное задымление.

По данным источника, возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.

Также сообщалось, что при тушении пожара пострадали двое пожарных. Они получили ожоги, госпитализация не понадобилась.