Две больницы в Псковской области остались без электричества из-за урагана

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильный ураган оставил без электричества инфекционную и детскую больницы в Великих Луках. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В общей сложности в регионе обесточены порядка 700 населенных пунктов.

"Корпус инфекционной больницы в Великих Луках был обесточен – сейчас питание обеспечивает дизель-генератор. Его мощности не сразу хватило на запуск кислородной станции, но проблему оперативно решили. Дополнительно везут кислородные баллоны и второй генератор" – сообщил Ведерников на своей странице в Instagram.

В детской городской больнице в Великих Луках вода залила щитовую. Кроме того, поваленное сильным ветром дерево оборвало провода у одной из подстанций скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что ураган в Туве повредил дома и оборвал линии электропередачи. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Некоторые жители остались без света.