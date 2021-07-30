Площадь пожара на складе в Марьине возросла до 2 тыс "квадратов"

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Площадь пожара на складе в столичном районе Марьино возросла до 2 тысяч квадратных метров. Такие данные приводятся на сайте городского главка МЧС.

"На месте работает начальник главка МЧС Сергей Желтов", – сообщил ТАСС источник в экстренных службах столицы.

О пожаре стало известно в ночь на пятницу в 00:17. Возгорание возникло в здании по адресу улица Перерва, дом 11, строение 27.

По предварительным данным, огонь охватил двухэтажный склад. При этом внутри здания фиксировалось сильное задымление.

По данным источника, возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.

Также сообщалось, что при тушении пожара пострадали двое пожарных. Они получили ожоги, госпитализация не понадобилась.