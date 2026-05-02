02 мая, 15:20

Аппарат компьютерной томографии для животных появился в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Аппарат компьютерной томографии (КТ) впервые в России появился в Московском зоопарке. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Раньше мы возили животных на исследования в сторонние клиники, что всегда сопряжено со стрессом для питомцев и дополнительными сложностями для врачей. Теперь современное высокоточное оборудование работает прямо у нас, это позволяет нам оперативно диагностировать заболевания, проводить плановые обследования и самое главное – быстрее назначать эффективное лечение", – подчеркнула гендиректор зоосада Светлана Акулова.

Благодаря КТ можно получать послойные изображения с высокой детализацией. Такая томография помогает подробнее изучить череп, позвоночник и грудную клетку. При помощи аппарата ветврачи оценивают состояние грудной и брюшной полостей, исследуют головной мозг, фиксируют патологии суставов и позвоночника, а также проводят детальную диагностику зубов и челюстных костей.

На аппарате можно обследовать животных весом до 250 килограммов. Процедура занимает около 20 секунд. Первым диагностику прошел снежный барс Унцик. Также врачи обследовали черепах, европейского волка и обыкновенную игуану.

По словам главного ветврача Московского зоопарка Дмитрия Егорова, одним из самых важных стало плановое обследование самки снежного барса Дайны.

"Этот вид особенно важен для нас, и возможность провести глубокую диагностику без стресса для животного и транспортировки – огромный шаг вперед", – сказал он.

Ветврач добавил, что специалистам удалось получить детальные снимки, убедиться в состоянии здоровья Дайны и подтвердить эффективность профилактических программ.

Ранее в Московском зоопарке у кошачьих лемуров на свет появилась двойня, а в центре воспроизводства редких видов животных вылупились два птенца кудрявых пеликанов. Детеныши лемуров родились у пары Барса и Алаутры 11 марта.

Московский зоопарк показал новые кадры с пандой Катюшей

