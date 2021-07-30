Авария с участием двух автобусов произошла на светофоре в Москве

Один автобус въехал в другой на светофоре в Москве. Об этом говорится в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Авария произошла около 10:00 у дома № 28 по Пятницкому шоссе. Участниками ДТП стали автобусы, следовавшие по маршруту № 892к и № 267.

"Автобус частного перевозчика въехал в стоящий в ожидании разрешающего сигнала светофора автобус Мосгортранса", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадали два человека из автобуса частного перевозчика. Причины произошедшего устанавливаются.

На месте ДТП работают экстренные службы и правоохранительные органы.

В ночь на 30 июля пожар охватил автомобиль на МКАД в районе Рублевского шоссе.

Инцидент произошел на 61-м километре внешней стороны автодороги. Движение в районе случившегося было затруднено на 3 километра.

