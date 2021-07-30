Авария с участием двух автобусов произошла на светофоре в Москве

12:19
Авария произошла около 10:00 у дома № 28 по Пятницкому шоссе. Участниками ДТП стали автобусы, следовавшие по маршруту № 892к и № 267.
"Автобус частного перевозчика въехал в стоящий в ожидании разрешающего сигнала светофора автобус Мосгортранса", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадали два человека из автобуса частного перевозчика. Причины произошедшего устанавливаются.
На месте ДТП работают экстренные службы и правоохранительные органы.
В ночь на 30 июля пожар охватил автомобиль на МКАД в районе Рублевского шоссе.
Инцидент произошел на 61-м километре внешней стороны автодороги. Движение в районе случившегося было затруднено на 3 километра.
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