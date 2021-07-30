Автомобиль загорелся на МКАД в районе Рублевского шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Пожар охватил автомобиль на МКАД в районе Рублевского шоссе. Об этом информирует департамент транспорта Москвы.

Известно, что инцидент произошел на 61-м километре внешней стороны автодороги. Движение в районе случившегося было затруднено на 3 километра.

Как сообщает Дептранс в телеграм-канале, в результате случившегося никто не пострадал.

В данный момент возгорание локализовано. Кроме того, движение транспорта было восстановлено.

Ранее три человека погибли в загоревшемся после аварии автомобиле BMW в Подмосковье. Инцидент произошел на 9-м километре Тураевского шоссе в Лыткарине.