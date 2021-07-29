В "Турпомощи" рассказали, смогут ли туристы в Анталье получить компенсацию из-за пожара

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Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко рассказал Москве 24, смогут ли российские туристы получить компенсацию в связи с лесным пожаром в турецкой провинции Анталья.

28 июля в районе курорта Манавгат в турецкой Анталье разгорелся сильный лесной пожар. По последним данным, жертвами стихии стали три местных жителя. Вместе с тем Ростуризм рекомендовал не покидать отели россиянам, находящимся сейчас в Анталье. Кроме того, приостановлены экскурсии в турецких городах Сиде, Соргун и Манавгат.

По словам Осауленко, получить какую-либо компенсацию от туроператоров или представителей турецких отелей россияне вряд ли смогут, так как лесной пожар в Анталье практически не повлиял на отдых.



о необходимости компенсации. – Прим. ред. ) тоже не поступает. Плюс из соцсетей видно, что да, на горизонте дым есть, но сами места отдыха и туристов он пока не затрагивает.

Александр Осауленко директор ассоциации "Турпомощь" На сегодняшний день жалоб нет, во всяком случае, туроператоры об этом нам не говорят. К нам в "Турпомощь" от самих туристов эта информация () тоже не поступает. Плюс из соцсетей видно, что да, на горизонте дым есть, но сами места отдыха и туристов он пока не затрагивает.

Директор ассоциации добавил, что единственное неудобство для российских туристов может представлять рекомендация Ростуризма, согласно которой отдыхающих попросили не покидать территорию отелей.

"В основном российские туристы так и отдыхают: пользуются инфраструктурой отелей, ведь там зачастую есть все – пляжи, море, зоны отдыха и развлечений, рестораны, бары, кафе. Но им рекомендовано воздержаться от посещения каких-то экскурсий и тому подобного", – пояснил Осауленко.



Туристка рассказала об обстановке в Турции на фоне пожара

При этом представитель "Турпомощи" считает, что и здесь проблем возникнуть не должно. При отмене экскурсии деньги за нее обязательно вернут или перенесут мероприятие на более поздний срок, указал он.





Александр Осауленко директор ассоциации "Турпомощь" Никаких проблем нет, пока на отдыхе туристов это никак не отразилось. Ну, за исключением фотоснимков с испорченным фоном.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в разговоре с Москвой 24 также отметил, что ситуация с пожаром в турецкой Анталье не критическая и на туристах никак не отразилась. По его словам, аннуляции туров по этому направлению россиянами не наблюдается.

"Туристы не обращались ни в генеральное консульство, ни в Ростуризм, ни к туроператорам. Пожар носит бытовой локальный характер, туристическая инфраструктура никак не была затронута", – сказал он.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Мы отмечаем стабильное бронирование туров. Аннуляции туров нет.

Ранее в генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что вопрос об эвакуации россиян не рассматривался. Отмечается, что основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска. В дипмиссии подчеркнули, что им, по данным местных властей, ничего не угрожает.