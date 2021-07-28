Очевидцы рассказали о сильнейшем лесном пожаре в Анталье

В районе курорта Манавгат в турецкой Анталье разгорелся крупный лесной пожар. Огонь распространяется со стремительной скоростью и вплотную подбирается к населенным пунктам. Рассказываем, какая сейчас обстановка в Турции, а также что говорят отдыхающие там россияне.
Повсюду дым
Администрация Антальи сообщила, что лес на большой территории горит в районе города Манавгат. По Сети распространяются кадры, на которых видно, как огонь подбирается к жилым домам. В регион прибыл министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.
В качестве одной из версий местные СМИ называют возгорание на мусорной свалке. Распространению пламени способствуют жара и сильный ветер. В администрации Антальи заявили, что это самый серьезный пожар, с которым они сталкивались. В тушении задействованы самолет, 19 вертолетов, шесть бульдозеров, 103 пожарные машины и 412 пожарных.
"Все купаются, развлекаются"
В генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что внимательно следят за развитием ситуации. По данным дипмиссии, эвакуированы жители шести городских кварталов.
"Обращений от российских туристов, находящихся на отдыхе в прилегающих к местам возгорания курортных зонах Сиде, Соргун и Манавгат, не поступало", – сказал представитель консульства.
В дипмиссии добавили, что все экскурсии в прилегающих к зоне бедствия районах приостановлены и аннулированы до нормализации ситуации.
"В Турции уже третий день почти +40. И там, вероятно, что-то полыхнуло. У нас пока в отеле все спокойно", – говорит Артем.
Собеседник Москвы 24 отметил, что местные власти стараются успокоить туристов.
Туристка Ангелина Галичева сейчас находится в городе Сид, который расположен недалеко от эпицентра пожаров.
"Буквально час назад небо было абсолютно черным. Сейчас ситуация получше, но продолжают летать вертолеты и самолеты экстренной помощи", – рассказала она Москве 24.
Вместе с тем Ростуризм дал рекомендацию отдыхающим в Анталье россиянам не покидать территорию отелей.
"Мы отслеживаем ситуацию, жалоб от туристов пока не поступало. Рекомендуем всем туристам в регионе Антальи не покидать территории отелей и следовать рекомендациям местных властей", – пояснили в ведомстве.
В Ростуризме также добавили, что поддерживают связь с туроператорами и генконсульством России в Анталье.