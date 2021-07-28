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28 июля, 19:18

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Очевидцы рассказали о сильнейшем лесном пожаре в Анталье

"Небо было черным": россияне – о сильнейшем лесном пожаре в Анталье
происшествия пожар за рубежом

В районе курорта Манавгат в турецкой Анталье разгорелся крупный лесной пожар. Огонь распространяется со стремительной скоростью и вплотную подбирается к населенным пунктам. Рассказываем, какая сейчас обстановка в Турции, а также что говорят отдыхающие там россияне.

Повсюду дым

Администрация Антальи сообщила, что лес на большой территории горит в районе города Манавгат. По Сети распространяются кадры, на которых видно, как огонь подбирается к жилым домам. В регион прибыл министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

Видео: twitter.com/HakkindaAntalya

Мы были вынуждены эвакуировать четыре района. Есть поврежденные дома. На данный момент пострадали 53 человека. Причина пожара выясняется, пока что рассматриваются все версии.
Бекир Пакдемирли
министр сельского и лесного хозяйства Турции

В качестве одной из версий местные СМИ называют возгорание на мусорной свалке. Распространению пламени способствуют жара и сильный ветер. В администрации Антальи заявили, что это самый серьезный пожар, с которым они сталкивались. В тушении задействованы самолет, 19 вертолетов, шесть бульдозеров, 103 пожарные машины и 412 пожарных.

Видео: twitter.com/HakkindaAntalya

Мэр Антальи Мухиттин Беджек подчеркнул, что опасности для туристических объектов на данный момент нет. По его словам, пожар начался сразу в четырех разных точках. Такую ситуацию он назвал подозрительной. "По этому поводу будет проведено расследование. Но сейчас главное для нас – спасти людей и потушить пожар", – уточнил мэр Антальи.

"Все купаются, развлекаются"

В генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что внимательно следят за развитием ситуации. По данным дипмиссии, эвакуированы жители шести городских кварталов.

"Обращений от российских туристов, находящихся на отдыхе в прилегающих к местам возгорания курортных зонах Сиде, Соргун и Манавгат, не поступало", – сказал представитель консульства.

В дипмиссии добавили, что все экскурсии в прилегающих к зоне бедствия районах приостановлены и аннулированы до нормализации ситуации.

Видео: Москва 24

Путешественник из России Артем Спиваков сейчас находится в отеле между Антальей и Манавгатом. Он рассказал Москве 24, что в бушующем пожаре нет ничего удивительного.

"В Турции уже третий день почти +40. И там, вероятно, что-то полыхнуло. У нас пока в отеле все спокойно", – говорит Артем.

Нет никаких объявлений по громкой связи, туроператор с нами не связывался. Речи об экстренной эвакуации пока не идет.
Артем Спиваков

Собеседник Москвы 24 отметил, что местные власти стараются успокоить туристов.

Видео: Москва 24

"Говорят, что используют военную технику для тушения лесных пожаров и повода для паники нет. Но тем не менее учитывайте эти факторы при планировании своего отпуска", – сказал он.

Туристка Ангелина Галичева сейчас находится в городе Сид, который расположен недалеко от эпицентра пожаров.

"Буквально час назад небо было абсолютно черным. Сейчас ситуация получше, но продолжают летать вертолеты и самолеты экстренной помощи", – рассказала она Москве 24.

Никакой паники нет. Отдыхающие в полной безопасности, все купаются, развлекаются. Никакой экстренной эвакуации от отеля не было.
Ангелина Галичева

Вместе с тем Ростуризм дал рекомендацию отдыхающим в Анталье россиянам не покидать территорию отелей.

"Мы отслеживаем ситуацию, жалоб от туристов пока не поступало. Рекомендуем всем туристам в регионе Антальи не покидать территории отелей и следовать рекомендациям местных властей", – пояснили в ведомстве.

В Ростуризме также добавили, что поддерживают связь с туроператорами и генконсульством России в Анталье.

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