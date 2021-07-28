Отдыхающих в Анталье россиян призвали не покидать отели из-за лесного пожара

18:52
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Ростуризм рекомендовал отдыхающим в Анталье россиянам не покидать отели из-за лесного пожара. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы отслеживаем ситуацию, жалоб от туристов пока не поступало. Рекомендуем всем туристам в регионе Антальи не покидать территории отелей и следовать рекомендациям местных властей", – отметили в ведомстве, добавив, что в связи с этим поддерживают связь с генконсульством России в Анталье и туроператорами.
Ранее сообщалось, что в турецкой Анталье разгорелся лесной пожар. В его тушении задействованы 15 вертолетов и 106 пожарных машин. Ситуация усугубляется сильным ветром, который ускоряет распространение огня.
По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, в результате бедствия пострадали свыше 50 человек, однако опасности для туристических объектов на данный момент пожар не представляет.
Туристка рассказала об обстановке в Турции на фоне пожара
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