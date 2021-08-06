Смертельное ДТП с участием девяти автомобилей произошло в Ростовской области

В Ростовской области произошло крупное ДТП

На участке трассы М-4 "Дон" в Ростовской области произошла крупная авария. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

На дороге столкнулись семь легковых и две грузовые машины. В результате происшествия погибли три человека, включая двоих детей. Еще четыре человека госпитализированы.

При этом в ГИБДД сообщили о 4 погибших в аварии. Причина ДТП на данный момент неизвестна.

Ранее одиннадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Кузбассе. Автобус перевозил работников одного из предприятий. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля превысил скорость и не справился с управлением, а после столкновения с автобусом выехал за пределы проезжей части и опрокинулся.