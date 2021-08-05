При столкновении автобуса и грузовика в Кузбассе пострадали 11 человек

ГУ МВД России по Кемеровской области

Одиннадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Кузбассе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Уточняется, что автобус перевозил работников одного из предприятий. Все пострадавшие доставлены в больницу.

"На момент ДТП в вахтовом автобусе находились водитель и восемь пассажиров, в грузовом автомобиле – водитель и пассажир", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля превысил скорость и не справился с управлением, а после столкновения с автобусом выехал за пределы проезжей части и опрокинулся.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливают обстоятельства произошедшего и степень вины участников дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что туристический автобус с 22 пассажирами съехал в кювет в Апшеронском районе на Кубани. Один человек погиб, еще 19 пострадали. Авария произошла в поселке Мезмай. Прокуратура организовала проверку. Не исключается, что у автобуса отказали тормоза.